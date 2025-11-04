Un calciomercato importante, tanti nomi che avevano infiammato la piazza e un ritorno – quello di Stefano Pioli – che dava fiducia in vista di questa stagione. A novembre in casa Fiorentina sta andando tutto nel verso opposto: ultimo posto in classifica, zero vittorie e Stefano Pioli esonerato. Al suo posto, adesso, il favorito è Roberto D’Aversa (pare un ballottaggio con l’ex Torino Vanoli) anche se la squadra è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa fino a giovedì. E sui social è già rivolta dei tifosi viola: sotto il post dell’ufficialità dell’esonero dell’ex Milan infatti sono centinaia i commenti dei tifosi infelici della situazione creatasi.

Qualcuno non usa parole gentili per Pioli, ma la maggior parte dei messaggi è per il possibile nuovo allenatore, appunto D’Aversa. Le ultime quattro esperienze in A del tecnico non sono incoraggianti: retrocessione a Parma da subentrato nel 2020/21, esonerato dalla Sampdoria nella stagione seguente, esonerato dal Lecce nel 2023/24 e retrocessione lo scorso anno a Empoli. Motivo per cui i tifosi si sono già uniti al grido “#daversaout” sui social e qualcuno ci va anche giù pesante: “Portate D’Aversa e sarà guerra“, raccogliendo anche centinaia di consensi in termini di like. Altri scrivono un generico “rispettate la Fiorentina” e “questa maglia non è un giocattolo“. Insomma, il nome del nuovo allenatore non c’è ancora ma in casa viola è già partita la rivolta, che ha nel mirino soprattutto la società.

Fiorentina, i nomi per il post Pioli

4 punti in 10 partite, ultimo posto in classifica in solitaria e una situazione che oggi preoccupa e non poco la tifoseria: dopo la separazione con il direttore sportivo Daniele Pradè, la Fiorentina ha esonerato anche Stefano Pioli ed è adesso alla ricerca del nuovo allenatore. Per il momento la squadra è stata affidata a Daniele Galloppa e non è escluso che in futuro possa rimanere lui (è tra i nomi sul taccuino della società). L’opzione più probabile però a oggi è quella che porta a Roberto D’Aversa, ex Empoli nello scorso campionato. Rimane in corsa anche Paolo Vanoli, che in Serie A ha fin qui allenato soltanto il Torino, con cui ha ottenuto un dignitoso undicesimo posto. Più lontane le piste che portano a Daniele De Rossi o a un incredibile ritorno di Roberto Mancini.