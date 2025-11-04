“La bici in Sardegna! Mai più”. Così la ciclista e influencer Irina Krupovich, oltre 60mila follower su Instagram, dopo la sua esperienza in bicicletta in Sardegna. Sui social è una vera e propria “regina del ciclismo” ed è conosciuta proprio per i suoi viaggi in bici documentati con video, storie e contributi di vario genere su Instagram. Una delle poche influencer della bici, insomma. Lo scorso mese ha scelto la Sardegna per le sue pedalate.

Ma a fine viaggio il resoconto non è stato proprio positivo: “Tornerò per il mare, ma mai più per andare in bici. Gli automobilisti sono fuori di testa”, ha svelato Irina Krupovich. Il racconto è arrivato sui social, dove l’influencer ha documentato le sue giornate sarde. “Dopo alcuni giorni in bicicletta in Sardegna posso dirlo con certezza: le spiagge e il mare? Assolutamente meravigliosi. La cultura della bici? Non esiste. Se vi piacciono le pedalate estreme e non vi spaventa il rischio di qualche incontro ravvicinato con un’auto, la Sardegna vi aspetta”.

Krupovich ha più volte ribadito la bellezza del mare e dei paesaggi, ma l’esperienza in bicicletta si è rivelata un incubo. “Gli automobilisti sono fuori di testa. Una persona del nostro gruppo è stata persino investita“, ha rimarcato la ciclista influencer in un video in cui si vede “una donna completamente sola sulla strada: prima ha iniziato a fare segnali, poi si è fermata solo per insultare il ciclista e, prima di andarsene, ha completato lo spettacolo con un gestaccio”.

Poi il saluto finale: “Ciao Sardegna, splendida da visitare, ma terribile da percorrere in bicicletta”. L’influencer ha ricevuto tantissimi insulti sotto il post in questione e in un altro reel ha ribadito delle “regole fondamentali” per “condividere la strada“.