Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 11:11

“Tornerò per il mare, mai più per andare in bici. Gli automobilisti sono fuori di testa, uno di noi è stato investito”: la denuncia di Irina Krupovich

di F. Q.
La giovane, molto nota nel mondo del ciclismo sui social, ha raccontato la disavventura in Sardegna, documentando tutto con un reel social: tante le critiche sotto il post
“Tornerò per il mare, mai più per andare in bici. Gli automobilisti sono fuori di testa, uno di noi è stato investito”: la denuncia di Irina Krupovich
Icona dei commenti Commenti

“La bici in Sardegna! Mai più”. Così la ciclista e influencer Irina Krupovich, oltre 60mila follower su Instagram, dopo la sua esperienza in bicicletta in Sardegna. Sui social è una vera e propria “regina del ciclismo” ed è conosciuta proprio per i suoi viaggi in bici documentati con video, storie e contributi di vario genere su Instagram. Una delle poche influencer della bici, insomma. Lo scorso mese ha scelto la Sardegna per le sue pedalate.

Ma a fine viaggio il resoconto non è stato proprio positivo: “Tornerò per il mare, ma mai più per andare in bici. Gli automobilisti sono fuori di testa”, ha svelato Irina Krupovich. Il racconto è arrivato sui social, dove l’influencer ha documentato le sue giornate sarde. “Dopo alcuni giorni in bicicletta in Sardegna posso dirlo con certezza: le spiagge e il mare? Assolutamente meravigliosi. La cultura della bici? Non esiste. Se vi piacciono le pedalate estreme e non vi spaventa il rischio di qualche incontro ravvicinato con un’auto, la Sardegna vi aspetta”.

Krupovich ha più volte ribadito la bellezza del mare e dei paesaggi, ma l’esperienza in bicicletta si è rivelata un incubo. “Gli automobilisti sono fuori di testa. Una persona del nostro gruppo è stata persino investita“, ha rimarcato la ciclista influencer in un video in cui si vede “una donna completamente sola sulla strada: prima ha iniziato a fare segnali, poi si è fermata solo per insultare il ciclista e, prima di andarsene, ha completato lo spettacolo con un gestaccio”.

Poi il saluto finale: “Ciao Sardegna, splendida da visitare, ma terribile da percorrere in bicicletta”. L’influencer ha ricevuto tantissimi insulti sotto il post in questione e in un altro reel ha ribadito delle “regole fondamentali” per “condividere la strada“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione