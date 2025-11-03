Sinner cuore d’oro: un bambino lo aspetta per 7 giorni, lui lo riconosce e gli fa un regalo | Video

Un bambino aspetta Jannik Sinner per sette giorni, lui lo riconosce e decide di fargli un regalo. È quanto accaduto qualche ora dopo la vittoria dell’altoatesino nel Masters 1000 di Parigi che gli ha permesso di tornare numero uno al mondo. Dopo festeggiamenti, conferenze stampa e doccia post partita, Sinner è uscito dal retro della nuovissima La Défense Arena per tornare a casa e ad aspettarlo c’era – come ogni giorno – Valentin, un bambino appassionato di tennis e tifoso di Sinner.

Sin dal secondo turno infatti il giovanissimo ragazzo ha aspettato il suo idolo per una foto o un autografo. “Jannik, fatti fare delle rapide congratulazioni”, ha chiesto il bambino. In quel momento Sinner lo ha riconosciuto e ha deciso di fermarsi. “Grazie mille, come stai?”, ha chiesto l’azzurro. Dopo una breve chiacchierata, Sinner ha deciso di fargli un regalo: ha aperto il suo bagagliaio, ha tirato fuori una maglia dalla borsa e gliel’ha donata, per la felicità del ragazzo che lo ha abbracciato, sorpreso dal gesto del campione italiano.

Intanto Sinner ha chiuso una settimana perfetta: vittoria nell’ultimo Masters 1000 della stagione, zero set persi, ottimo stato di forma mostrato e primo posto nel ranking Atp ritrovato dopo due mesi dagli Us Open. Non c’era modo migliore per l’azzurro per arrivare alle Atp Finals, torneo con cui si concluderà un 2025 per lui dispendioso sotto ogni punto di vista, fisico e mentale.