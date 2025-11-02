Il mondo FQ

Scontro tra autobotte dei vigili del fuoco e un’auto: morto un 34enne

L’impatto è stato frontale e molto violento: sull'auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne. I passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica.
Un’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un’auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro.

L’impatto è stato frontale e molto violento: sull’auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne. I passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito nell’incidente. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

