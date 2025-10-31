“Maxi truffa negli investimenti sulle rinnovabili”: sequestrato il sito “Voltaiko.com”. “Seimila italiani vittime”

Perquisizioni domiciliari in tutta Italia sono state eseguite venerdì mattina da Polizia e Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine su una presunta maxi truffa da ottanta milioni di euro nel settore degli investimenti sul fotovoltaico. È stato disposto il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si ritiene che siano migliaia gli italiani rimasti vittime del raggiro.

Secondo gli inquirenti, l’indagine – chiamata “operazione Cagliostro” e diretta dalla Procura di Bologna con il pm Marco Imperato – ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo con struttura piramidale che ha messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. La proposta di investimento di Voltaiko nel settore delle rinnovabili, infati, non prevedeva l’installazione di impianti fisici, ma il noleggio di pannelli collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in “energy point”.

Le somme investite erano vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria. Si ritiene che siano circa seimila le persone sul territorio nazionale convinte dai numerosi procacciatori a investire sul portale, generando un volume stimato in circa 80 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso e lingotti d’oro.

Impegnati nell’indagine i poliziotti delle le sezioni operative sicurezza cibernetica di Bologna e di varie regioni, oltre ai reparti delle Fiamme Gialle del capoluogo emiliano e di Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa.