La storia più assurda del momento – quella del furto degli otto gioielli di Napoleone al Louvre a Parigi – si arricchisce di eventi ancora più curiosi. Uno dei presunti responsabili è stato infatti fermato mentre era in fila per entrare allo stadio Jean Bouin di Parigi, casa del Paris Fc, club di Ligue 1. L’arrestato è infatti un tifoso del secondo club parigino e stava per entrare per assistere al match di campionato contro il Lione, peraltro spettacolare, finito 3-3 dopo che la squadra di Fonseca è stata anche in vantaggio 0-3.

Secondo la polizia, l’uomo guidava uno dei due scooter con cui sono poi scappati i ladri che hanno fatto irruzione nel museo parigino in pieno giorno, utilizzando un montacarichi e aprendo le finestre e le teche grazie a una sega elettrica. Un’operazione durata circa otto minuti, che ha consentito ai ladri di portare via gioielli per un valore totale di 88 milioni di euro, ma inestimabile da un punto di vista storico. Tra i ladri che hanno partecipato all’operazione c’era anche il tifoso del Paris Fc, ricercato ormai da giorni dalle forze dell’ordine.

Intorno alle 20.30 (il match era in programma alle 21) sono intervenuti gli agenti di polizia per arrestarlo, e insieme a lui sono state arrestate altre tre persone che erano con lui, considerati potenziali complici secondo la Procuratrice di Parigi.

A distanza di giorni dallo spettacolare furto di otto gioielli della corona francese, il 25 ottobre due sospettati erano stati identificati e arrestati all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Uno stava per fuggire in Algeria, l’altro era diretto in Mali. Secondo le ipotesi, sarebbero componenti della squadra di quattro persone entrate in azione intorno alle 9 e 30 del mattino di domenica scorsa. Si tratta di due pregiudicati, di 34 e 39 anni, ladri esperti già noti alla polizia. Il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione.