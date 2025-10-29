Il corpo della giovane è stato ritrovato sabato 25 dalla madre. Prima di andare a letto, avevo assunto un antinfiammatorio per il mal di gola

Una ragazza di 18 anni è stata ritrovata sabato 25 dalla madre priva di vita nel letto a Pederobba (Treviso). Le cause della morte improvvisa non sono chiare per questo la Procura di Treviso ha disposto l’autopsia sul corpo di Chiara Zardo. L’ipotesi sulla quale indagano i pm è quella di morte come conseguenza di altroreato. Il fascicolo, al momento, è stato aperto contro ignoti.

È stata la madre della ragazza, Elisa Ciannillo, a rivolgersi ai carabinieri del comando locale per chiedere se vi fosse qualche sospetto sulle cause del decesso, come riportano Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso. I militari, dopo il ritrovamento del cadavere, avevano anche svolto alcuni controlli nella stanza della ragazza. Ma senza trovare sostanze o farmaci sospetti.

Secondo una prima ricostruzione delle ore precedenti alla morte, venerdì 24 la ragazza era uscita con gli amici, era tornata a casa e aveva detto alla madre di avere mal di gola. A quanto risulta, ha quindi assunto un farmaco antinfiammatorio, del comune ibuprofene, prima di andare a letto. La mattina seguente la madre l’aveva lasciata dormire ma poi, insospettita del lungo silenzio della 18enne, era entrata nella camera della ragazza trovandola priva di vita.

Saranno l’autopsia e gli esami tossicologici a chiarire se il malore fatale della 18enne sia da porre in relazione con un possibile effetto incrociato tra i farmaci ingeriti ed eventuali altre sostanze assunte in precedenza. Nel frattempo sono stati sentiti i conoscenti con cui la ragazza aveva avuto contatti nelle ore precedenti.