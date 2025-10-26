Grave incidente stradale in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’auto è precipitata da un ponte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania, nel nord dell’isola. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Tra i vigili in servizio anche il padre della vittima Omar Masia. Gli altri passeggeri dell’auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Omar Masia, di Calangianus, era seduto in uno dei sedili passeggeri dell’auto, una bmw guidata da un suo amico. Il gruppo di cinque ragazzi stava andando a una festa di laurea in una casa privata, quando l’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Masia è morto sul colpo a causa dello schianto.

Sulle cause e le dinamiche precise dell’incidente sono in corso le indagini del nucleo Radiomobile di Tempio. Sono stati avviati accertamenti anche sulla condizione della strada. In quel punto lo stradello è sterrato e la protezione laterale, costituita da un guardrail di metallo, ha ceduto all’impatto con l’auto.