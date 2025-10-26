Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:31

Auto precipita da un ponte in Sardegna: morto un ragazzo, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco

di F. Q.
L'auto è precipitata lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania, nel nord dell'isola
Auto precipita da un ponte in Sardegna: morto un ragazzo, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco
Icona dei commenti Commenti

Grave incidente stradale in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’auto è precipitata da un ponte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania, nel nord dell’isola. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Tra i vigili in servizio anche il padre della vittima Omar Masia. Gli altri passeggeri dell’auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Omar Masia, di Calangianus, era seduto in uno dei sedili passeggeri dell’auto, una bmw guidata da un suo amico. Il gruppo di cinque ragazzi stava andando a una festa di laurea in una casa privata, quando l’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Masia è morto sul colpo a causa dello schianto.

Sulle cause e le dinamiche precise dell’incidente sono in corso le indagini del nucleo Radiomobile di Tempio. Sono stati avviati accertamenti anche sulla condizione della strada. In quel punto lo stradello è sterrato e la protezione laterale, costituita da un guardrail di metallo, ha ceduto all’impatto con l’auto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione