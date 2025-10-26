Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno in seconda e terza posizione dopo un ottimo Q3, mentre il leader del mondiale chiude con l'ottavo tempo (ma partirà settimo per la penalità a Sainz)

In un weekend in cui ci si gioca tanto per il titolo, a scattare davanti a tutti nel Gp del Messico sarà Lando Norris su McLaren. Il britannico ha tirato fuori un super tempo all’ultimo giro, mettendosi dietro le due Ferrari, che a sorpresa partiranno in seconda e terza posizione e proveranno a lottare per stare davanti a tutti. Quarto Russell, poi Max Verstappen (che dopo l’ultima vittoria crede alla rimonta Mondiale), Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Delude il leader del Mondiale Oscar Piastri, che ha chiuso con l’ottavo tempo ma partirà settimo per la penalità di Sainz ad Austin. Una gara che si preannuncia spettacolare e soprattutto dove le Ferrari finalmente sembrano essere competitive con le big del Mondiale.

F1, Gp Messico: dove vedere in diretta tv, streaming e in differita

Sarà possibile vedere il Gp del Messico in diretta per gli abbonati su Sky: sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo. Tutto in diretta anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. La gara è prevista per le ore 21 italiane di domenica.

Domenica 26 ottobre

21:00 Gara (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 22:30)

La griglia di partenza del Gp del Messico 2025

1 Lando Norris (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Max Verstappen (Red Bull Racing)

6 Kimi Antonelli (Mercedes)

7 Oscar Piastri (McLaren)

8 Isack Hadjar (Racing Bulls)

9 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

10 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

11 Esteban Ocon (Haas F1 Team)

12 Carlos Sainz (Williams) Penalizzato di 5 posizioni in griglia per quanto accaduto ad Austin

13 Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

14 Fernando Alonso (Aston Martin)

15 Liam Lawson (Racing Bulls)

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 Alexander Albon (Williams)

18 Pierre Gasly (Alpine)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Franco Colapinto (Alpine)