L'uomo si è introdotto attraverso una porta finestra scorrevole all’interno dell'abitazione della vittima e l'ha colpita ripetutamente con schiaffi e percosse

Un 32enne, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a San Felice Circeo, dopo aver aggredito l’ex compagna. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della vittima, a San Felice Circeo, dopo che l’uomo, attraverso una porta finestra scorrevole, si era introdotto all’interno della casa e aveva aggredito la donna, con schiaffi e percosse.

A seguito delle lesioni riportate, la vittima è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Terracina. L’aggressore, un cittadino tunisino senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Terracina, con l’ausilio di quelli della stazione di San Felice Circeo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.