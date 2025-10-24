Il mondo FQ

Il procuratore Musolino: “Avviso di perquisizione? Garantismo a tutela dei colletti bianchi”

La dura analisi del procuratore aggiunto di Reggio Calabria contro la riforma di Nordio
“Avviso di perquisizione? C’è un’enfatizzazione delle esigenza di garanzia nel processo penale che solo in parte risponde a problemi reali. C’è un garantismo che non è quello immaginato dal nostro Legislatore costituente, è un garantismo che tutela i colletti bianchi“. A dirlo è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Stefano Musolino, ospite di Millennium Live con Lucio Musolino (il Fatto Quotidiano) e Mario Portanova (Millennium).

