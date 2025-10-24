Il mondo FQ

Incendio nella redazione di 42esimo Parallelo a Roma: la società ha prodotto “Magma”, il film su Piersanti Mattarella – Video

Gli uffici sono andati completamente distrutti così come gli studi televisivi
Un incendio è scoppiato nella mattinata di giovedì 23 ottobre nella redazione di 42esimo Parallelo, all’ultimo piano di un palazzo di piazza Risorgimento a Roma. Gli uffici sono ora completamente distrutti distrutti. Evacuate anche le persone che si trovavano all’interno di un b&b al piano sottostante. E ora si indaga sulle cause del rogo.
“Intorno alle 7 la persona addetta alla pulizie ha visto uscire del fumo, ha aperto la porta della redazione e le fiamme erano già alte” spiega Mauro Parissone, tra i soci fondatori di 42esimo Parallelo. “Le cause sono imprecisate, al momento non possiamo dire null’altro. La redazione è andata completamente distrutta così come gli studi televisivi. Al momento non riusciamo a capire cosa sia successo esattamente” aggiunge Parissone. La società ha prodotto quest’anno il documentario Magma. Mattarella, il delitto perfetto, sull’assassinio di Piersanti Mattarella. Il film, si legge sul sito, “rilegge da un nuovo punto di vista i delitti Moro, Bachelet, Reina, e collega il delitto Mattarella alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980”.

