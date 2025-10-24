Quadri, stampe e litografie contraffatti sono stati sequestrati dai carabinieri a Lido degli Estensi, provincia di Ferrara. L’operazione si svolgeva in un laboratorio da un 60enne, con precedenti specifici, e una 30enne, ora denunciati per contraffazione. Sequestrate in tutto un centinaio di illustrazioni false di autori famosi come Renato Guttuso, Mimmo Rotella, Salvatore Mangione, Mario Schifano, Enrico Baj, Marco Lodola, Andy Warhol, Ugo Nespolo, che erano probabilmente destinate al mercato online, anche se su questo sono in corso indagini.

Secondo le ricostruzioni, le immagini delle opere venivano individuate e acquisite dal web per poi essere riprodotte con stampanti laser a colori ad alta definizione e plastificatrici. Alle immagini era poi applicato un certificato di qualità, anch’esso falsificato e venivano applicati timbri a secco e inchiostro. Tutti i quadri sono stati catalogati e posti sotto sequestro, come il materiale usato per la riproduzione. Nella disponibilità della 30enne sono state trovate anche alcune dosi di droga (crack, marijuana, hashish), oltre al necessario per il confezionamento e la pesatura.