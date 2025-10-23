Il mondo FQ

Arrestato all’Oktoberfest per molestie sessuali noto imprenditore del vino: 3500 euro per uscire dal carcere

di F. Q.
Il 65enne è un produttore di Prosecco nell'area del Valdobbiadene. Il caso risale a fine settembre quando è stato fermato per aver toccato l'interno coscia di una cameriera
Oktoberfest da dimenticare per un noto imprenditore vitivinicolo del Valdobbiadene. Giunto in Baviera a fine settembre, come ogni anno, per partecipare alla festa con il suo gruppo di amici solo maschi – riporta TrevisoToday – l’uomo tra uno stinco di maiale e una birra di troppo ha toccato l’interno coscia di una cameriea. Per immortalare la “conquista” avrebbe anche scattato una foto con il cellulare, per poi riprendere a bere con il gruppo.

Quando però è arrivato il momento di andare, l’imprenditore 65enne è stato fermato da alcuni agenti della polizia bavarese, che lo hanno arrestano e portato in cella. L’indomani, passata la sbronza, l’uomo si è ritrovato senza cellulare, sequestrato come prova, e con una cauzione di 3.500 euro per uscire di prigione. Soldi arrivati tramite un bonifico.

Ma i guai per l’imprenditore non sarebbero finiti qui. Dopo qualche giorno sono stati recapitati gli atti della denuncia della polizia bavarese. L’uomo è stato così costretto a raccontare alla famiglia quanto successo e la storia delle molestie sessuali.

