Attacco no vax contro Landini e sindacato: imbrattata la sede della Cgil a Milano a San Siro

di F. Q.
"Sindacati nazisti traditori del popolo", "Vax=morte" e altri insulti sono apparsi sulla facciata dell'edificio, accompagnati dalla sigla W legata alla galassia no vax
“Landini boia nazista” e “Stop legge Lorenzin“. Sono solo alcune delle scritte con vernice rossa contro Maurizio Landini e contro i sindacati con cui sono stati imbrattati i muri della sede della Cgil di piazzale Segesta, nel quartiere milanese di San Siro. “Sindacati nazisti traditori del popolo”, “Vax=morte” e altri insulti sono apparsi sulla facciata dell’edificio, accompagnati dalla sigla W legata alla galassia dei no vax.

Al sindacato è arrivata la solidarietà della presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, Sui social ha parlato di “scritte deliranti contro il segretario nazionale Landini e inneggianti alla galassia no vax”. “Il populismo ha molte forme, una di queste è negare la scienza, considerarla nemica, promuovere politiche pericolose anche per la salute pubblica, magari con il sostegno ‘culturale’ del presidente Trump e del suo ministro della salute. Non è accettabile – ha concluso Buscemi – e indietro non si può tornare”.

Immagini pubblicate su Facebook da Elena Buscemi

