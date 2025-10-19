La vittima era di Borgo Valbelluna e si trovava in compagnia di un amico che - non avendo copertura telefonica - ha dovuto chiamare i soccorsi dopo essere sceso a valle in macchina per 3 chilometri

Stava cercando di recuperare il cervo appena ucciso, ma la corda si è rotta ed è precipitato per una trentina di metri sbattendo la testa. E’ la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un cacciatore di 75 anni di Borgo Valbelluna (Belluno). L’episodio è avvenuto in Val Fontane, nella zona di Cordellon. L’uomo stava calando l’animale lungo un pendio roccioso verso la strada sottostante quando la corda si è spezzata e lui è precipitato per una trentina di metri sbattendo la testa.

L’amico che era con la vittima, non avendo copertura telefonica, è sceso alla macchina e si è spostato di tre chilometri per attivare il 118 verso le 14.15. Sul posto è stato inviato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con tecnico di elisoccorso e personale medico, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno ha imbarellato la salma e l’ha trasportata per circa 400 metri fino a un parcheggio, dove è stata affidata al carro funebre alla presenza dei carabinieri.

La foto è d’archivio