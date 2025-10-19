“Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando”. Si conclude così la lettera pubblica della moglie di Massimo Donati, ex allenatore della Sampdoria. L’esonero è stato ufficializzato dalla società nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre. Il tecnico friulano è stato protagonista di un avvio di campionato disastroso, con ben cinque sconfitte in otto gare e una sola vittoria. E la disfatta a Chiavari nel derby contro l’Entella è stata la proverbiale “ultima goccia” per la società blucerchiata.

“Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore – scrive Luana Di Bella, moglie di Donati – Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame”. Accuse dure ad una società che per “miracolo” si è trovata a giocare in Serie B, dopo la retrocessione dello scorso anno dallo stesso campionato. “Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando”.

Nel mentre la Sampdoria ha annunciato di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Un’eredità non facile da raccogliere, visti i dissidi interni che la lettera ha fatto emergere. Ora Gregucci dovrà pensare a come far lavorare al meglio i propri giocatori e lavorare per l’obiettivo salvezza. La Samp al momento con soli 5 punti si trova al diciottesimo posto in classifica.