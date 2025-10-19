Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 17:46

“Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame”: la lettera della moglie di Donati alla Sampdoria dopo l’esonero

di F. Q.
Il post di Luana Di Bella, moglie del mister cacciato dal club blucerchiato: "Non gli avete dato strumenti". Sarà Angelo Gregucci il sostituto
“Avete preferito chi conta i milioni a chi ha fame”: la lettera della moglie di Donati alla Sampdoria dopo l’esonero
Icona dei commenti Commenti

“Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando”. Si conclude così la lettera pubblica della moglie di Massimo Donati, ex allenatore della Sampdoria. L’esonero è stato ufficializzato dalla società nella giornata di ieri, sabato 18 ottobre. Il tecnico friulano è stato protagonista di un avvio di campionato disastroso, con ben cinque sconfitte in otto gare e una sola vittoria. E la disfatta a Chiavari nel derby contro l’Entella è stata la proverbiale “ultima goccia” per la società blucerchiata.

“Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare il suo valore – scrive Luana Di Bella, moglie di Donati – Non gli avete mai permesso di mettere in atto i suoi schemi fin dall’inizio. Non gli avete dato strumenti, voce nelle scelte, e quando c’era da potenziare la squadra avete comprato giocatori a vostra scelta senza nemmeno consultare l’allenatore. Avete preferito chi conta i milioni in banca a chi ha fame”. Accuse dure ad una società che per “miracolo” si è trovata a giocare in Serie B, dopo la retrocessione dello scorso anno dallo stesso campionato. “Lui è arrivato solo alla fine dei vostri disastri già compiuti in passato, quando in realtà è stato solo vittima dei vostri giochi sporchi. Il karma esiste, raccoglierete quel che state seminando”.

Nel mentre la Sampdoria ha annunciato di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Un’eredità non facile da raccogliere, visti i dissidi interni che la lettera ha fatto emergere. Ora Gregucci dovrà pensare a come far lavorare al meglio i propri giocatori e lavorare per l’obiettivo salvezza. La Samp al momento con soli 5 punti si trova al diciottesimo posto in classifica.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione