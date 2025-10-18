Omicidio a Perugia. Un giovane di 23 anni è stato accoltellato al torace, e non alla gola come emerso in un primo momento, in uno dei parcheggi dell’Università umbra, quello della facoltà di Matematica. L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato mattina, attorno alle 4: secondo una prima ricostruzione il delitto non è legato al mondo universitario, né a quello della droga. L’ipotesi è che l’aggressione sia scaturita da una lite tra due gruppi di giovani, poi degenerata.

La vittima si chiamava Hekuran Cumani, era di nazionalità italiana con origini albanesi e viveva a Fabriano, in provincia di Ancona. Il 23enne era andato a Perugia con gli amici per passare la serata.

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti. Gli investigatori della Polizia hanno già ascoltato tutti gli amici della vittima che hanno assistito alla scena: il 23enne, dopo una serata in giro per locali, aveva terminato la serata perugina al 110Caffè, vicino al parcheggio davanti al dipartimento di matematica e informatica. Qui sarebbe nata una lite per futili motivi con un altro gruppo di giovani: dalle parole si sarebbe poi passati all’aggressione, fino alla coltellata fatale che ha colpito il 23enne.

Inutile l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche il Pubblico Ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile e il medico legale.

Diverse persone sono state sentite in questura, a Perugia. Sono ancora in corso le indagini da parte della polizia per capire la dinamica di quanto accaduto: gli inquirenti sono al lavoro per identificare i presenti, anche acquisendo le immagini delle telecamere della zona.