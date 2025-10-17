Da Principe di Bel-Air a Re di Wimbledon: per Will Smith il passo potrebbe essere breve. Jannik Sinner infatti nei giorni scorsi – durante una conferenza stampa al Six Kings Slam – ha espresso un desiderio: “In un film su di me, vorrei essere interpretato da Will Smith“, sorprendendo anche Turki Alalshikh, uomo che ha in mano l’organizzazione di tutti gli eventi sportivi di altissimo livello che l’Arabia Saudita sta organizzando negli ultimi anni nella continua operazione di sportwashing, strategia usata sfruttando lo sport per “pulire” l’immagine di uno stato. Turki Alalshikh ha infatti condiviso il video, scrivendo: “Non era la risposta che mi aspettavo“.

E il noto attore statunitense ha accettato: “Ci sto”. Una storia Instagram con un fotomontaggio: il suo volto al posto di quello di Sinner dopo la prima storica vittoria nel più importante torneo tennistico sull’erba londinese. E proprio quella vittoria ci immaginiamo possa essere una potenziale trama di un eventuale film sul tennista italiano, che a 24 anni ha già fatto la storia del tennis nazionale ed è destinato a dominare la scena per i prossimi anni insieme a Carlos Alcaraz.

E dopo “Borg McEnroe“, film del 2017 sulla storica rivalità tra Bjorn Borg e John McEnroe tra fine anni ’70 e primi anni ’80, in futuro si può ipotizzare anche “Sinner Alcaraz”, con Will Smith a interpretare l’altoatesino, come desiderato. La “conferma” è arrivata proprio dall’attore statunitense sui social: Will Smith ha prima condiviso una storia con la notizia “Sinner vorrebbe essere interpretato da Smith in un film su di lui”, poi un’altra con il fotomontaggio in questione e la scritta “I’m in!!”, in italiano “Ci sto!”.

Non sarebbe la prima volta per Will Smith in un film a tema tennistico. Il famoso attore statunitense ha vinto un premio Oscar nel 2022 come miglior attore protagonista per “Una famiglia vincente – King Richard”, in cui ha interpretato Richard Williams, padre di Venus e Serena Williams.