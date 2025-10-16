Il mondo FQ

Ovazione per Alessia Orro durante il match di Eurolega di basket: lei si alza e ringrazia tutti – Video

La pallavolista - da quest'anno - gioca con il Fenerbahce e ha già vinto il suo primo trofeo con il club turco
Ovazione per Alessia Orro, pallavolista italiana e campionessa del mondo con le azzurre agli ultimi Mondiali, durante il match di Eurolega tra Fenerbahce e Dubai. La palleggiatrice italiana gioca infatti nel Fenerbahce ma chiaramente nel club di pallavolo, con cui si è tesserata da poche settimane (è la sua prima avventura all’estero) e con cui ha vinto già il primo trofeo: la Supercoppa di Turchia. Orro ha deciso di trascorrere una serata al palazzetto per vedere e tifare i colleghi del basket, che hanno però perso male con il punteggio di 69-93. La pallavolista è stata annunciata dallo speaker durante l’intervallo ed è stata accolta dall’ovazione di tutto il pubblico e dalla mascotte presente a bordocampo.

