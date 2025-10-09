Il mondo FQ

“Nobel a Trump? Sembrava una boutade, ma se raggiunge la pace a Gaza ha i titoli”: Tajani rilancia il dibattito

Le dichiarazioni del ministro a Rtl a poche ore dall'intesa raggiunta per il cessate il fuoco nella Striscia. E anche Salvini insiste: "Lo merita davvero"
A poche ore dall’annuncio del piano per Gaza, la destra italiana rilancia la proposta di insignire Donald Trump del Nobel per la pace. A stimolare i commenti è stato il presidente israeliano Isaac Herzog, che alla notizia dell’intesa si è detto favorevole sul riconoscimento per il presidente degli Stati Uniti. “Desidero esprimere la mia infinita gratitudine al Presidente Donald Trump per aver raggiunto un accordo che ci porta verso la fine della guerra e crea la speranza di un cambiamento nella realtà del Medio Oriente. Non c’è dubbio che meriti il Premio Nobel per la Pace per la sua costante determinazione a porre fine alla guerra e a ottenere il ritorno degli ostaggi. Se sceglierà di venire qui nei prossimi giorni, sarà accolto con grande amore e apprezzamento dal popolo israeliano”, ha scritto su X.

A cogliere la sua proposta, sul fronte italiano, interviene il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato su Rtl 102.5. La richiesta di Trump di vedersi assegnato il Premio Nobel per la Pace “sembrava una boutade qualche mese fa” ma ora, dopo l’accordo su Gaza, e se riuscisse a raggiungere l’obiettivo della pace in Medio Oriente, “certamente i titoli li avrebbe. Può essere o meno simpatico, ma il risultato lo sta raggiungendo”, ha aggiunto Tajani.

E anche il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rilancia: “Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Se le armi finalmente taceranno, il presidente Donald Trump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”.

