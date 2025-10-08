Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 14:13

Casemiro svela: “Non mi chiamo così, il mio nome sulla maglia è sempre stato sbagliato”

di F. Q.
Il centrocampista brasiliano, oggi al Manchester United, non l'ha mai voluto cambiare per scaramanzia: ma nel suo cognome c'è una "i" al posto della "e"
Casemiro svela: “Non mi chiamo così, il mio nome sulla maglia è sempre stato sbagliato”
Icona dei commenti Commenti

“Non mi chiamo così, è tutta colpa del San Paolo”. Casemiro, noto centrocampista del Manchester United, ha svelato perché nei 15 anni di carriera fin qui passati non ha mai cambiato il nome sulla maglia, nonostante all’anagrafe sia registrato come Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro, con la ‘i’. “Tutto è nato quando disputai una delle mie prime partite nel San Paolo, club in cui ho fatto tutta la trafila, dalle giovanili in prima squadra, dal 2002 al 2013″, ha esordito Casemiro raccontando i motivi che l’hanno spinto a tenere sempre il nome errato sulla maglia.

“Sulla maglia scrissero per sbaglio il nome con la ‘e’. Io giocai benissimo e, dato che sono una persona superstiziosa, dissi alla società: ‘Non c’è bisogno di cambiarlo, lasciatelo così, le cose stanno andando bene’. Così il nome è rimasto quello. È stato l’errore di una partita e ora me lo porterò dietro per sempre!”. Una scelta dettata dalla scaramanzia per il centrocampista del Manchester United, che in carriera ha indossato anche maglie prestigiose come quella del Real Madrid e del Porto.

Un gesto scaramantico, che ha però dato i propri frutti, visto che Casemiro ha vinto tutto (anche più volte) fin qui in carriera. Tre campionati spagnoli, tre Supercoppa di Spagna, una Coppa di Spagna, due Coppe nazionali con il Manchester United, ma soprattutto è stato il fulcro del centrocampo del Real Madrid – con Modric e Kroos – nelle cinque Champions League vinte, nei tre Mondiali per Club e nelle tre Supercoppe Europee.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione