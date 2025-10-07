Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica è comparso davanti al magistrato che ha disposto la liberazione

La morte di Luisa Asteggiano, l’italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera “non è avvenuta per un evento violento”. È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. “Dopo la realizzazione dell’autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte”, segnalano gli investigatori. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna fermato domenica comparirà oggi davanti al magistrato.

La donna era stata ritrovata senza vita domenica intorno alle 8 del mattino nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto, non avevano inizialmente escluso nessuna ipotesi, incluso che la donna potesse essere stata vittima di un femminicidio.

Squadre di polizia giudiziaria e della sezione di criminalistica della Guardia Civil erano state inviate dal comando dell’Arma di Palma di Maiorca a Formentera, per i rilievi nell’appartamento del complesso residenziale nell’Avenida Miramar di Es Pujols, dove è stata trovava la vittima. Mentre Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), il suo compagno che era in casa al momento del ritrovamento, era stato stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

In attesa dei risultati dell’autopsia sul cadavere della donna, ieri gli investigatori non avevano escluso alcuna ipotesi, dall’aggressione violenta all’incidente domestico. Mentre la delegazione del Governo contro la Violenza di Genere aveva comunicato sui social che si stavano raccogliendo dati su un omicidio per presunta violenza di genere nelle Baleari. E ieri, le autorità spagnole e il ministero per l’Uguaglianza avevano inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere. Mentre la difesa di Ivan Sauna, noto nell’isola per aver gestito un’agenzia per l’affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, aveva affermato che le ferite sul corpo della donna erano “compatibili con un incidente domestico“.

Sauna è stato trasferito oggi davanti al giudice del Tribunale di Ibiza per l’udienza di convalida, secondo quanto ha confermato la Guardia Civil, che ha disposto la liberazione. “Secondo i primi elementi emersi dall’autopsia sembra che Luisa Asteggiano sia morta per cause naturali. Per questo motivo, dopo l’interrogatorio, si è disposta la libertà del signor Sauna” riferisce LaPresse Michele Tortorici, legale di Ivan Sauna. “La signora Asteggiano soffriva di una fortissima depressione a causa dell’ingiusto allontanamento del figlio che stava subendo da oltre un anno. Il figlio al momento vive ad Ibiza e il giudice ne aveva disposto l’allontanamento per via di problemi pregressi della donna. Problemi che si erano appunto aggravati nell’ultimo periodo e che potrebbero averne causato la morte”.