La “Second Decision” di LeBron James? Altro che ritiro, era uno spot pubblicitario

L'annuncio via social del fuoriclasse aveva fatto pensare ad un possibile addio al basket giocato, ma alla fine le cose sono andate molto diversamente

Sono state 24 ore surreali per gli amanti del basket e per i fan di LeBron James. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha annunciato ieri, lunedì 6 ottobre, con un post social la sua “Second Decision”. Ripresa della precedente “decisione” del 2010 che lo aveva portato a cambiare squadra: dai Cleveland Cavaliers, team che lo aveva selezionato nel Draft, ai Miami Heat. Molti pensavano all’annuncio di ritiro, ma erano anche girate indiscrezioni di una possibile trovata pubblicitaria.

Con l’annuncio e i timori dello stop definitivo alla pallacanestro di King James, era arrivato anche l’aumento vertiginoso dei prezzi dei biglietti per quella che, in teoria, avrebbe potuto essere la sua ultima partita il prossimo aprile. Ma dopo aver fatto temere che fosse arrivato l’ultimo giro di giostra, James ha reso nota a tutti la sua “Decision”: uno spot per un noto marchio di cognac francese. Ripostando l’annuncio ha anche usato due emoticon: quella dell’occhiolino e quella della linguaccia. Un messaggio non troppo nascosto del suo scherzo.