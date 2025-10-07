Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 19:26

La “Second Decision” di LeBron James? Altro che ritiro, era uno spot pubblicitario

di F. Q.
L'annuncio via social del fuoriclasse aveva fatto pensare ad un possibile addio al basket giocato, ma alla fine le cose sono andate molto diversamente
La “Second Decision” di LeBron James? Altro che ritiro, era uno spot pubblicitario
Icona dei commenti Commenti

Sono state 24 ore surreali per gli amanti del basket e per i fan di LeBron James. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha annunciato ieri, lunedì 6 ottobre, con un post social la sua “Second Decision”. Ripresa della precedente “decisione” del 2010 che lo aveva portato a cambiare squadra: dai Cleveland Cavaliers, team che lo aveva selezionato nel Draft, ai Miami Heat. Molti pensavano all’annuncio di ritiro, ma erano anche girate indiscrezioni di una possibile trovata pubblicitaria.

Con l’annuncio e i timori dello stop definitivo alla pallacanestro di King James, era arrivato anche l’aumento vertiginoso dei prezzi dei biglietti per quella che, in teoria, avrebbe potuto essere la sua ultima partita il prossimo aprile. Ma dopo aver fatto temere che fosse arrivato l’ultimo giro di giostra, James ha reso nota a tutti la sua “Decision”: uno spot per un noto marchio di cognac francese. Ripostando l’annuncio ha anche usato due emoticon: quella dell’occhiolino e quella della linguaccia. Un messaggio non troppo nascosto del suo scherzo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione