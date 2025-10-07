Camicia a scacchi rossa, una palestra scelta come location, due sgabelli e un giornalista a intervistarlo. LeBron James ha annunciato la sua “Second Decision”, definendola “la decisione di tutte le decisioni”. “Second” proprio perché c’è un riferimento esplicito alla prima, quella del 2010: in quel caso, con un setting molto simile all’attuale, LeBron James annunciò l’addio ai Cleveland Cavaliers e il suo passaggio a free agent, prima di scegliere successivamente i Miami Heat. Adesso in tanti pensano possa annunciare l’addio al basket, a poche settimane dall’inizio della sua 23esima stagione in Nba.

41 anni il prossimo 30 dicembre e un contratto in scadenza con i Los Angeles Lakers al termine della prossima stagione, LeBron James potrebbe aver deciso di dire basta con il basket. Già nella primavera 2024 aveva lasciato presagire un possibile ritiro, ma alla fine fu una campagna pubblicitaria intitolata “What’s Next?”. Adesso potrebbero essere tre le opzioni sul tavolo: una è effettivamente il ritiro. La seconda – a oggi anche la più accreditata negli Usa – fa riferimento al lancio di un nuovo prodotto, di una nuova azienda di cui sarà il proprietario.

La terza invece sarebbe una trovata pubblicitaria: in America ipotizzano un accordo con Amazon – considerando che già in passato c’è stata una collaborazione e il 7 ottobre è anche l’Amazon Prime Day – ma non escludono anche una pubblicità proprio per la Nba stessa, considerando che LeBron James sta per cominciare la sua 23esima stagione, o addirittura un accordo con un’azienda di tacos, vista la sua grande passione per la tortilla messicana e considerando che il 7 ottobre è il taco day.

LeBron James annuncia la “Second Decision”: quando e dove vederla

Tutte ipotesi che fan e appassionati Nba stanno mettendo sul tavolo nelle ultime ore e nei principali quotidiani americani sportivi non si parla d’altro. Per scoprire la verità bisognerà attendere le ore 18 italiane di oggi, martedì 7 ottobre, quando il campione Nba farà l’annuncio sui propri canali social dopo il video di 10 secondi pubblicato 24 ore prima.