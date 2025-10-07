La gaffe di Del Piero: pubblica una storia Instagram che fa “arrabbiare” l’Adidas e poi cancella subito

Alex Del Piero ha mostrato involontariamente alcuni kit ufficiali dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Usa, Messico e Canada. Del Piero si è recato a Brooklyn questa settimana con Zinedine Zidane, Cafu e Xavi, con Adidas che ha presentato in anteprima al pubblico ‘TRIONDA’, il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026. I quattro ex calciatori hanno potuto dare uno sguardo anche alle divise delle Nazionali comparse all’interno di un grosso corridoio, su dei manichini e pronte a essere svelate al pubblico.

Del Piero ha però deciso di immortalare quel momento, pubblicando una Instagram Story con il corridoio pieno di manichini in cui si vedevano i kit di Argentina, Germania, Spagna, Giappone, Messico e Italia. Sullo sfondo anche quelli dell’Ucraina, della Svezia, della Giamaica e il secondo della Scozia. Una storia che avrà fatto piacere agli appassionati di calcio, ma non all’Adidas, che avrà probabilmente chiesto all’ex Juventus di rimuovere immediatamente la story, scomparsa dopo qualche minuto.

In tanti però hanno salvato l’immagine, che si è rapidamente diffusa sul web. Adidas vuole infatti presentarle in un mega evento da cui poter generare enormi vendite, ma lo spoiler involontario di Alex Del Piero ha rischiato di far saltare la sorpresa. Tutto a otto mesi dai Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall’11 giugno al 19 luglio, in attesa di capire se anche l’Italia di Gattuso ci sarà dopo due assenze consecutive.