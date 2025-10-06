Un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza ha messo in tilt il trasporto ferroviario. Diverse linee Trenord sono state bloccate o rallentate

Un altro difficile inizio di settimana per i pendolari milanesi. Treni bloccati in città a causa di un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza. La società Trenord ha fatto sapere che diverse linee sono interessate dai disagi, con ritardi e convogli cancellati. Come riporta Milano Today, le tratte più colpite sono: Milano-Brescia-Verona, Malpensa-Milano Centrale, a Bergamo – Carnate – Milano, Bergamo – Treviglio, Brescia – Treviglio – Milano, Malpensa – Saronno – Milano Centrale. Coinvolta anche la linea suburbana S11 Chiasso – Como – Milano – Rho e la Locarno – Lugano – Chiasso – Milano Centrale.