Crollo ponte Morandi, il pm in requisitoria: “Omissioni e mancati controlli” prima della strage Avellino e anche dopo il Polcevera

Oggi, si è collegato in video dal carcere di Opera anche Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade. L'ex top manager, in cella dopo la condanna definitiva per la tragedia di Avellino, ha preso appunti perché nelle prossime udienze potrebbe rilasciare altre dichiarazioni spontanee.
Il disastro del ponte Morandi di Genova (43 morti il 14 agosto 2018 per il crollo del viadotto Polcevera), come quello del viadotto di Avellino (40 morti per la strage del bus che il 28 luglio 2013 precipitò da un viadotto dell’A16 ). “Quello che non hanno fatto per il viadotto Acqualonga, tra omissioni e mancati controlli, hanno continuato a farlo negli anni successivi e anche dopo il crollo del viadotto Polcevera” ha detto il pm Walter Cotugno, riferendosi agli ex vertici di Autostrade, nel corso della requisitoria che sta portando avanti con il collega Marco Airoldi nel processo a carico di 57 persone.

Per l’accusa, in entrambi i casi, ci sono state una serie di omissioni e carenze: dalla manutenzione, alle ispezioni visive fino alla sorveglianza. In pratica, ha spiegato il pm “se per il viadotto Acqualonga l’ammaloramento del guardrail andava riconosciuto prima e bisognava sostituire le barriere, per il Morandi si sarebbe dovuto conoscere lo stato di corruzione dell’opera e intervenire con il progetto di rafforzamento degli stralli”. E stato poi fatto un parallelismo tra la strage di Genova e il caso ThyssenKrupp. “Per Aspi l’attività di sicurezza doveva essere primaria, quasi esclusiva è oggetto sociale. Alla Thyssen si occupano di acciaio, fanno cucchiai”. Infine alcuni passaggi sul ruolo dell’amministratore delegato che “ha l’obbligo di controllo sulle regole adottate. In questo caso, ha scelto di guardare dall’esterno”.

