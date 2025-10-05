Ruanda o Francia, Mondiali o Europei, nessuna differenza. Tadej Pogacar – a distanza di sette giorni dal titolo iridato in Africa – vince anche gli Europei, conquistando la prova in linea condotta ancora una volta in solitaria. Lo sloveno fa praticamente gara a sé, scattando a 75 km dal traguardo (senza compagni a dargli una mano) e facendo da quel momento una corsa a parte. Altra impresa, altro titolo per il 27enne, che quest’anno aveva anche vinto i Mondiali appunto e il Tour de France. Secondo Remco Evenepoel, che alla lunga non è riuscito a reggere il ritmo del rivale sloveno. L’altro grande atteso era invece Jonas Vingegaard, che dopo aver vinto la Vuelta, è tornato ma si è staccato subito, nemmeno a metà gara, dal gruppo di testa, deludendo. Grandissima prova invece per Christian Scaroni: il 27enne italiano sogna il podio fino all’ultimo chilometro, poi si arrende al 19enne Seixas e chiude quarto. In Top 10 per l’Italia anche Gianmarco Garofoli, undicesimo Frigo.

Ciclismo, la top 10 della prova in linea élite maschile degli Europei