La polizia avrà nuovi poteri dopo che grandi proteste di piazza per la Palestina hanno causato "molto timore" alla comunità ebraica. Una decisione che arriva all'indomani dell'attacco alla sinagoga di Manchester, ma che segue ad altri episodi in cui i manifestanti sono stati arrestati e, in alcuni casi, accusati di terrorismo

Continua la stretta del governo inglese sulle manifestazioni. La polizia del Regno Unito avrà nuovi poteri dopo che grandi proteste di piazza per la Palestina hanno causato “molto timore” alla comunità ebraica. Una nota del ministero dell’Interno indica che le nuove regole, introdotte il prima possibile, metteranno limitazioni alle manifestazioni ripetute e di notevoli dimensioni. La polizia potrà ordinare agli organizzatori di tenere l’evento altrove o anche vietarlo in alcuni casi. Chiunque violerà queste disposizioni rischierà l’arresto. Una decisione che arriva all’indomani dell’attacco alla sinagoga di Manchester, ma che segue ad altri episodi in cui i manifestanti sono stati arrestati e, in alcuni casi, accusati di terrorismo come avvenuto lo scorso settembre a chi manifestava per Palestine Action, messa al bando dal governo Starmer proprio per terrorismo.

Il ministro dell’Interno Shabana Mahmood ha dichiarato: “Il diritto di protestare è una libertà fondamentale nel nostro Paese. Tuttavia, questa libertà deve essere bilanciata con la libertà dei vicini di vivere la propria vita senza paura. Le proteste di grande portata e ripetute possono far sì che alcune fasce della popolazione, in particolare le comunità religiose, si sentano insicure, intimidite e spaventate all’idea di uscire di casa. Ciò è stato particolarmente evidente in relazione al notevole timore all’interno della comunità ebraica, che mi è stato espresso in molte occasioni in questi ultimi giorni difficili – ha aggiunto Shabana Mahmood – Questi cambiamenti rappresentano un passo importante per garantire la tutela del diritto di protesta, assicurando al contempo che tutti si sentano al sicuro in questo Paese”.

Il governo apporterà i miglioramenti modificando la Legge sull’ordine pubblico del 1986 per consentire esplicitamente alla polizia di tenere conto dell’impatto cumulativo delle frequenti proteste sulle aree locali al fine di imporre condizioni alle manifestazioni e alle assemblee pubbliche. La ministra, Sarah Jones, ha visitato ieri il quartier generale della polizia di Lambeth per vedere la risposta della polizia metropolitana alle proteste di ieri, durante le quali sono state arrestate 442 persone a Trafalgar Square.

Anche questa manifestazione era stata organizzata contro la messa al bando dell’organizzazione proscritta Palestine Action. Il bilancio degli arresti è stato fatto dalla Metropolitan Police su X. “La maggior parte delle persone ancora presenti a Trafalgar Square sono curiosi che non tengono cartelli a sostegno di Palestine Action” ha dichiarato la polizia aggiungendo che “gli arresti continuano”. Gli agenti hanno iniziato ad arrestare i manifestanti durante la veglia silenziosa a sostegno del gruppo. Il primo arresto è avvenuto poco dopo le 13 locali, 14 in Italia, quando i manifestanti seduti hanno tirato fuori le penne e hanno scritto cartelli a sostegno di Palestine Action.

Il governo di Starmer ha messo al bando Palestine Action a luglio, dopo che alcuni attivisti hanno fatto irruzione in una base della Royal Air Force e vandalizzato alcuni aerei per protestare contro quello che definivano il sostegno della Gran Bretagna all’offensiva israeliana contro Hamas a Gaza. Gli attivisti hanno spruzzato vernice rossa nei motori di due aerei cisterna e causato ulteriori danni. La messa al bando ha reso reato il sostegno pubblico all’organizzazione. L’appartenenza o il sostegno al gruppo è punibile con una pena detentiva fino a 14 anni. Palestine Action ha condotto azioni di protesta dirette nel Regno Unito sin dalla sua costituzione nel 2020, tra cui l’irruzione in strutture di proprietà del produttore di armi israeliano Elbit Systems UK, e ha preso di mira altri siti in Gran Bretagna che i partecipanti ritengono abbiano legami con l’esercito israeliano. Il gruppo ha preso di mira aziende del settore della difesa e infrastrutture nazionali, e secondo i funzionari le loro azioni hanno causato danni per milioni di sterline che compromettono la sicurezza nazionale.