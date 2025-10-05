Vince 500mila euro e sviene dentro il bar: “Non l’abbiamo più visto”

Il giovane era emigrato in Friuli per lavoro e ha comprato il biglietto su suggerimento di un amico

Emigra al nord per lavoro, compra tre Gratta e vinci a fine giornata, vince 500mila euro, si sente male e poi non si fa più vedere. È quanto successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine ma la notizia, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si è diffusa soltanto ieri.

Il protagonista della vicenda è un giovane arrivato alcune settimane fa in Friuli dalla Campania per lavorare. Il giovane è andati nel locale Velox Pizza e ha acquistato i tre biglietti, è uscito per sedersi ai tavoli con gli amici, ha “grattato” e vinto la considerevole cifra. A quel punto quando ha realizzato, ha perso i sensi ed è stato necessario soccorrerlo. A raccontare l’episodio al Messaggero Veneto è stato il titolare del locale, Arian Toska, gestore assieme alla moglie Mirela Mance.

“Da qualche settimana avevamo conosciuto questo ragazzo che veniva ogni sera dopo il lavoro – riporta il quotidiano friulano – Giovedì, per la prima volta, su suggerimento di un amico, ha comprato tre biglietti Numerissimi da 5 euro ed è andato a sedersi ai tavoli fuori con i colleghi. Poco dopo è rientrato per sincerarsi del fatto che quello che aveva tra le mani era davvero un biglietto vincente. Dopo una veloce e attenta verifica gli abbiamo confermato che sì, aveva appena vinto 500mila euro”.

A quel punto però l’imprevisto che ha spezzato il momento di felicità del giovane: “Il ragazzo mi ha detto che si stava sentendo male e ha chiesto dell’acqua. Poi si è accasciato sul pavimento e ha perso i sensi. L’abbiamo soccorso e per fortuna subito si è ripreso ed è stato meglio. Subito dopo è arrivato un suo familiare e l’ha portato a casa. Da quel che sappiamo poi ha fatto rientro nella sua città in Campania ma non l’abbiamo più visto”. I titolari del locale hanno comunque festeggiato la vincita.