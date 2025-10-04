La scritta “fascista di me**a accompagnata dal simbolo della falce e martello. Così è stata imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II di Roma, posizionata in piazza dei Cinquecento a pochi metri dall’ingresso principale della Stazione Termini. A notare la scritta, realizzata all’interno del mantello di Papa Wojtyla, sono stati i carabinieri al termine del presidio in sostegno alla popolazione palestinese che dal 26 settembre scorso è attivo davanti alla stazione ferroviaria romana.

Durante il corteo organizzato per oggi, sabato 4 agosto, nella Capitale, la scritta è stata poi coperta da un lenzuolo bianco con un messaggio rivolto all’attuale Pontefice: “Sua santità vada a Gaza. Cristo muore lì ogni giorno”.

La scoperta dell’imbrattamento ha scatenato lo sdegno della presidente del Consiglio che ha parlato di “atto indegno“. “Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore”, ha attaccato Giorgia Meloni sui social, definendo chi ha commesso il gesto “persone obnubilate dall’ideologica che dimostrano totale ignoranza per la storia e per i suoi protagonisti”.

Il gesto ha indignato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri!”. Mentre Matteo Salvini, da X, ha tagliato corto: “Cercasi disperatamente cervello per questi poveri imbecilli”.

Anche la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella è intervenuta sulla vicenda definendo il gesto frutto di una “ideologia cieca e inconsapevole” che “non conosce il passato e non sa capire il presente”.

I militari intanto hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e avviato accertamenti per risalire ai responsabili. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza di zona.