Il gommone soccorso dalla Ong Sos Humanity aveva a bordo almeno 40 persone: quando è stato raggiunto c'erano onde alte fino a tre metri con venti molto forti

Nove migranti migranti sono morti in un naufragio. Sette, secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi venerdì 3 ottobre da Sos Humanity nel Canale di Sicilia, sono deceduti in mare, mentre due persone sono morte a bordo dell’imbarcazione che li aveva tratti in salvo.

Dopo che le autorità italiane avevano inizialmente assegnato il porto di Bari, la nave umanitaria si sta ora dirigendo a Porto Empedocle per far sbarcare i 34 sopravvissuti. “L’assegnazione di un porto lontano non solo era una violazione del diritto marittimo, ma anche disumana”, ha denunciato la Humanity sui social.

Il gommone soccorso dalla Ong si trovava nella zona di soccorso maltese, a sud-est di Lampedusa. A bordo c’erano oltre 40 persone in navigazione da almeno 4 giorni senza mezzi di soccorso e senza provviste sufficienti. Quando la Humanity 1 ha trovato l’imbarcazione, le onde erano alte fino a tre metri con venti molto forti tanto da rendere difficili le operazioni di soccorso. Le condizioni dei naufraghi sopravvissuti erano pessime: alcuni erano incoscienti e molti riuscivano a malapena a stare in piedi. Tutti erano disidratati e in ipotermia. Due, una mamma con un bambini, hanno anche riportato gravi ustioni causate dalla miscela di benzina e acqua salata.

“Le autorità italiane – spiega la Ong – non hanno permesso ai 34 sopravvissuti rimasti a bordo della Humanity di sbarcare a Lampedusa, come previsto dal diritto marittimo internazionale. Solo dopo diverse richieste da parte dell’equipaggio della Humanity 1, il porto di Bari, molto lontano, è stato cambiato con quello di Porto Empedocle in Sicilia”, denunciano dalla Humanity.

Il primo tentativo di far intervenire un elicottero è fallito per le condizioni meteorologiche avverse: solo al terzo tentativo, nelle prime ore del mattino, la Guardia Costiera italiana è riuscita a evacuare cinque persone al largo di Lampedusa, tra cui la mamma con il bambino, portandoli al poliambulatorio dell’isola siciliana.