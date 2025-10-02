Tabelloni di Trenitalia e Trenord in tilt: “Informazioni sui treni non aggiornate”
Sistemi in tilt di Trenord e Trenitalia. Dai siti delle due compagnie ferroviarie si apprende che si è verificato un guasto ai sistemi di tracciamento del traffico ferroviario che impedisce l’aggiornamento in tempo reale ai viaggiatori a livello nazionale.
Nelle stazioni viene annunciato che le informazioni contenute nei tabelloni “potrebbero non essere aggiornate”. La situazione – secondo quanto comunica Rfi sui propri canali – sembra in progressivo miglioramento a partire dalle 10.30.