Ultimo aggiornamento: 11:14

“Non vogliamo essere complici del genocidio come il governo”: il video della Statale di Milano occupata in solidarietà alla Flotilla

di Simone Bauducco
Occupata l'Università Statale in solidarietà alla Flotilla
Questa mattina l’Università Statale di Milano è stata occupata dalle studentesse e dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta in solidarietà alla Flotilla. Un gesto che vuole essere “un segnale forte per rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo” secondo gli studenti che puntano il dito contro il governo italiano ritenuto “complice del genocidio”.

