L’ira di Ricciardi contro il governo: “Avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele in due anni”. Bagarre in Aula

“Stanotte è successo un fatto gravissimo. E oggi un ministro degli Esteri avrebbe dovuto dire, ‘ho chiamato l’ambasciatore israeliano e abbiamo interrotto ogni rapporto con il Paese’. E invece lei ha ringraziato Israele”. Così il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi nel suo intervento in Aula alla Camera in occasione della discussione sulle comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. “Lei ha chiesto sostegno sulla politica estera dopo che avete fatto più appelli alla Flotilla di fermarsi che a Israele di fermarsi”, aggiunge il capogruppo, citando alcuni giornalisti tra cui Bruno Vespa e Mario Sechi, definiti come “la corte dei servi del governo”. Sempre sulla missione della Flotilla, prosegue: “È ovvio che la missione della Flotilla fosse politica”. Subito dopo questa frase, dai banchi della maggioranza si alza un coro di “aah”. E lui risponde: “Buongiorno, vi siete svegliati. La Flotilla è il più alto momento di politica”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione