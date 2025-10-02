Il mondo FQ

Gaza, Conte contro Meloni e il governo: “I libri di storia vi condanneranno. Flotilla? Salva l’onore dell’Italia”

Il leader del M5s è intervenuto alla Camera dopo Tajani
“Desolante, è un quadro di politica estera che conferma le ottime relazioni che ha l’Italia con il governo israeliano: nessuna misura concreta contro genocidio in corso, sudditanza nei confronti di Washington”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte in Aula della Camera. Conte ha parlato del “bocco navale illegale” di Israele e dell’”assedio di Gaza criminale”, come “criminale è la carestia procurata, il genocidio. Non volgete la testa altrove – ha detto all’indirizzo di governo e maggioranza – Non fischiettate, è il più grave delitto contro l’umanità”. Quindi il leader del M5s ha parlato dell’”atteggiamento rancoroso della presidente del Consiglio” sulla Flotilla: “Ci state portando dalla parte sbagliata della storia. Parlate dei disagi” causate delle proteste, chiedetevi “chi ha la responsabilità di queste manifestazioni? I libri di storia sono già pronti a condannarvi, la Flotilla ci salverà l’onore”.

