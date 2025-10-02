Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:03

Flotilla, tensione a Bologna davanti alla stazione: la polizia respinge i manifestanti a manganellate – Video

di Local Team per Il Fatto
Durante il corteo gli studenti avevano annunciato l’intenzione di bloccare la stazione
Gli studenti delle superiori e dell’Università di Bologna in corteo sono arrivati davanti alla stazione dove hanno trovato i carabinieri in tenuta antisommossa che con alcune manganellate li hanno respinti. Durante il corteo avevano annunciato l’intenzione di bloccare la stazione.

