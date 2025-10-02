Il mondo FQ

Bari, Sibilli squalificato per otto mesi per scommesse: affronterà anche un percorso riabilitativo

Le giocate effettuate risalgono alle stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24: il calciatore ha scelto la via del patteggiamento
Giuseppe Sibilli, trequartista del Bari, è stato squalificato per otto mesi con l’accusa di aver scommesso su siti legali sui risultati di partite di calcio italiano, europeo e internazionale. Le scommesse risalgono alle stagioni 2022/23 (in quel momento giocava nel Pisa), 2023/24 (al Bari, con cui segnò anche 12 gol) e 2014/25, annata in cui giocò tra Bari e Sampdoria. Le giocate effettuate comportano una violazione dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 24,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il calciatore del Bari era già stato interrogato a giugno sulle giocate effettuate e da subito si è mostrato collaborativo con la Procura federale. Sibilli – chiaramente di comune accordo con i suoi legali – hanno scelto la via del patteggiamento: decisione che ha permesso di dimezzare la pena iniziale di sedici mesi, sempre unita a una multa di 20mila euro. Stagione finita dunque per Sibilli, visto che la squalifica terminerà a giugno 2026, quando il campionato di Serie B sarà già terminato. Sibilli dovrà inoltre affrontare un percorso riabilitativo ed educativo che lo vedrà partecipare a un ciclo di almeno sedici incontri pubblici presso associazioni dilettantistiche, centri del settore giovanile e scolastico e centri di recupero dalle ludopatie. Stessa tipologia di percorso che coinvolse Tonali e Fagioli alcuni mesi fa.

Nel corso dell’ultimo match pareggiato per 2-2 dal Bari a Chiavari, contro la Virtus Entella, disputato martedì 30 settembre, Sibilli era andato in tribuna, con Caserta che aveva giustificato il tutto come una “scelta tecnica”. Decisione che aveva lasciato perplessi diversi tifosi e appassionati baresi. Con il senno di poi, possibile che l’allenatore del Bari fosse consapevole della squalifica in arrivo. Anche il club pugliese prenderà dei provvedimenti nei suoi confronti: Sibilli percepirà infatti un ingaggio pari al minimo federale fino al termine della squalifica e per l’ultimo anno di contratto, che scadrà nel 2027, il suo stipendio sarà dimezzato.

