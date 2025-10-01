La Corte Suprema ferma Trump: Lisa Cook rimane una governatrice della Fed
Lisa Cook per il momento rimane una governatrice della Federal Reserve. La Corte Suprema ha annunciato che ascolterà le argomentazioni del caso a gennaio 2026, respingendo la richiesta di urgenza di Donald Trump. La decisione dell’Alta Corte crea una linea di protezione attorno alla Fed, definendo la banca centrale un’entità “strutturata in modo unico” con una “distinta tradizione storica” che la protegge dalla politica presidenziale.
Trump aveva cercato di licenziare Cook dal suo ruolo di governatrice, ad agosto, accusandola di aver falsificato documenti ipotecari per ottenere condizioni favorevoli su un mutuo. Il caso è particolarmente delicato per il mantenimento dell’indipendenza della Fed dal potere esecutivo del presidente. L’autonomia della banca centrale è stata storicamente considerata fondamentale per il suo ruolo nel mantenimento della stabilità economica. Per molti analisti la mossa di Trump è volta a mettere sotto pressione la Fed per abbassare i tassi di interesse, richiesta che il presidente reitera da diversi mesi.