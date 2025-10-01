Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:08

La Corte Suprema ferma Trump: Lisa Cook rimane una governatrice della Fed

di F. Q.
L'alta Corte statunitense ha respinto la richiesta di urgenza del presidente Trump. I giudici esamineranno a gennaio 2026 il caso della richiesta di revoca
La Corte Suprema ferma Trump: Lisa Cook rimane una governatrice della Fed
Icona dei commenti Commenti

Lisa Cook per il momento rimane una governatrice della Federal Reserve. La Corte Suprema ha annunciato che ascolterà le argomentazioni del caso a gennaio 2026, respingendo la richiesta di urgenza di Donald Trump. La decisione dell’Alta Corte crea una linea di protezione attorno alla Fed, definendo la banca centrale un’entità “strutturata in modo unico” con una “distinta tradizione storica” che la protegge dalla politica presidenziale.

Trump aveva cercato di licenziare Cook dal suo ruolo di governatrice, ad agosto, accusandola di aver falsificato documenti ipotecari per ottenere condizioni favorevoli su un mutuo. Il caso è particolarmente delicato per il mantenimento dell’indipendenza della Fed dal potere esecutivo del presidente. L’autonomia della banca centrale è stata storicamente considerata fondamentale per il suo ruolo nel mantenimento della stabilità economica. Per molti analisti la mossa di Trump è volta a mettere sotto pressione la Fed per abbassare i tassi di interesse, richiesta che il presidente reitera da diversi mesi.

“Il presidente Trump ha rimosso legalmente Lisa Cook per giusta causa dal Consiglio dei governatori della Federal Reserve”, ha affermato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai. “Aspettiamo con ansia la vittoria finale dopo aver presentato le nostre argomentazioni orali alla Corte Suprema a gennaio”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione