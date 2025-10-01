L'altoatesino in Cina si è preso il terzo titolo stagionale, il 21esimo in carriera. Se dovesse fare un incredibile en plein tra Shanghai e Vienna, tornerebbe addirittura in vetta al ranking

Jannik Sinner vince a Pechino (terzo torneo stagionale, ventunesimo totale) e rimette pressione a Carlos Alcaraz in ottica primo posto nel ranking Atp. L’azzurro ha superato senza problemi Learner Tien in finale (doppio 6-2) ed è tornato come meglio non poteva dopo la sconfitta in finale agli Us Open di qualche settimana fa. Una finale che gli aveva fatto perdere la prima posizione nel ranking, sulla quale però l’altoatesino ha già rimesso gli occhi con prepotenza, complice anche la rinuncia di Carlos Alcaraz a Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno.

Lo spagnolo ha vinto a Tokyo – Atp 500 che si è giocato contemporaneamente a quello di Pechino – ma subito dopo ha annunciato su Instagram di voler rinunciare a Shanghai: “Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare“. Un forfait che cambia tanto in ottica classifica Atp. La situazione attuale, dopo l’esito di Pechino vede Alcaraz davanti con 11.540 punti e Sinner che insegue a 10.950.590 punti separano i due prima del Masters 1000 di Shanghai, ma presto Sinner potrebbe addirittura tornare numero uno al mondo.

Ranking Atp: come è cambiato dopo Pechino

Con la rinuncia al Masters 1000 cinese, Carlos Alcaraz perderà sicuramente 200 punti (lo scorso anno uscì ai quarti di finale contro Thomas Machac), mentre Sinner difenderà i mille punti della vittoria del 2024. Se l’azzurro dovesse riconfermarsi e vincere (certo, un’ipotesi non facile), la nuova classifica vedrebbe Alcaraz ancora in testa, ma con soli 390 punti di vantaggio. A quel punto Sinner potrebbe scavalcarlo nella settimana tra il 18 e il 26 ottobre, quando giocherà a Vienna nell’Atp 500 in Austria. Il rivale spagnolo al momento non ha infatti annunciato la partecipazione ad altri tornei prima dell’ultimo Masters 1000 stagionale a Parigi-Bercy (e il Six Kings Slam, che però è solo un torneo d’esibizione e non conta ai fini del ranking Atp).

Motivo per cui se Sinner dovesse completare un incredibile en plein (Pechino, Shanghai e Vienna) con i 500 punti della vittoria in Austria scavalcherebbe Alcaraz e tornerebbe primo con 110 punti di vantaggio. Parallelamente a Vienna, in quella settimana si giocherà anche un altro 500, a Basilea, in Svizzera. Tutto cambierebbe se Alcaraz dovesse decidere di giocare uno dei due tornei per mantenere la vetta del ranking, problemi fisici permettendo. Se lo spagnolo dovesse scendere in campo (e vincere) o a Vienna o a Basilea, manterrebbe la prima posizione a prescindere dai risultati di Sinner. Tutto comunque si deciderà poi tra Parigi-Bercy e Atp Finals, ultimi tornei per i due tennisti prima della Coppa Davis. Se Sinner a Torino dovrà difendere tantissimo (1500 punti), a Parigi invece non aveva giocato un anno fa, quindi può solo guadagnare. In ogni caso, la lotta per la vetta del tennis è più accesa che mai.