Oktoberfest chiuso per allarme bomba dopo alcune esplosioni a Monaco di Baviera. La polizia della città tedesca ha rinviato l’apertura per la giornata di oggi 1 ottobre, almeno fino alle 17, della tradizionale fiera popolare in corso, iniziata il 20 settembre e con fine prevista per il 5 ottobre. La decisione è stata presa in seguito all’allarme bomba scattato all’alba nel nord della città, dove un uomo si sarebbe tolto la vita dopo aver appiccato un incendio nella casa dei genitori dove aveva collocato degli esplosivi. Il sospetto autore dell’incendio avrebbe lasciato una lettera con riferimenti all’Oktoberfest. Il sindaco di Monaco Dieter Reiter ha spiegato, intervenendo in consiglio comunale, che la minaccia di esplosivi contro la fiera è “concreta e verificata” e che dunque non si possono correre rischi.

La polizia di Monaco di Baviera sta indagando su un possibile collegamento tra l’incendio doloso con presenza di esplosivi in un’abitazione e l’allarme all’Oktoberfest. “Stiamo attualmente indagando su tutte le possibili cause. Si stanno esaminando possibili collegamenti con altre località di Monaco, tra cui il Theresienwiese”, hanno riferito le forze dell’ordine. “Sono attualmente in corso le ricerche nelle aree ad accesso limitato attorno all’area del festival. Il personale addetto all’Oktoberfest è pregato di lasciare l’area del festival. Per loro sarà disponibile un’area dedicata. Seguiranno ulteriori misure di protezione”, ha proseguito la polizia di Monaco.

Secondo Bild, nella zona nord di Monaco di Baviera si sono verificate diverse esplosioni e sono stati segnalati anche spari. Verso le 4.40 del mattino, i vigili del fuoco sono stati allertati per un edificio residenziale in fiamme e poco dopo il corpo di un uomo è stato trovato con ferite da arma da fuoco nei pressi del lago Lerchenauer. Si apprende dalla polizia che l’uomo stesso avrebbe piazzato un ordigno esplosivo e dato fuoco alla casa, a cinque minuti di distanza dall’Oktoberfest. Il Bild riferisce che si trattava della casa dei suoi genitori. Poi si sarebbe tolto la vita. La vittima portava con sé uno zaino: la polizia teme che possa contenere un altro ordigno esplosivo e perciò gli artificieri sono intervenuti sul posto. Emerge inoltre che numerosi edifici residenziali entro un raggio di 200 metri dalla casa in fiamme sono stati evacuati con 700 persone messe in sicurezza. La Farnesina fa sapere in una nota che nessun cittadino italiano risulta coinvolto nell’esplosione.