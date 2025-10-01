Il mondo FQ

Donna vaga sui binari della stazione di Firenze: fino a un’ora di ritardi per i treni

La donna camminava sui binari della ferrovia a Firenze, vicino a Santa Maria Novella: durate un'ora le ricerche. Maxi ritardi dei treni da e per la città toscana nella mattina del 1 ottobre
Maxi ritardi dei treni partiti da Firenze o diretti alla città toscana nella mattina del 1 ottobre. Il motivo? Come riporta Repubblica, una donna è stata trovata a vagare sui binari della ferrovia vicino stazione di Santa Maria Novella. Dopo essere stata vista da un macchinista, la donna è stata portata in salvo dalla Polizia ferroviaria, che l’ha intercettata alla stazione di Firenze Statuto.

L’allarme è arrivato poco dopo le 8 della mattina, in seguito al primo avvistamento del macchinista. Si è reso necessario il rallentamento, come da protocollo, dei treni in transito e sono subito partite le ricerche della donna, durate un’ora, tra Santa Maria Novella, Romito e Statuto. Qui è stata messa in sicurezza dalla Polfer e assistita dal personale sanitario.

Alle 9 si registravano ritardi di un’ora per quanto riguarda diversi treni in transito su Firenze. Coinvolti l’Intercity 580 diretto a Prato delle 8.21 e i treni dell’Alta velocità Italo 9908 per Torino e Frecciarossa 8502 verso Bolzano. I treni in arrivo da Roma e Foligno hanno invece accumulato ritardi di 40 minuti.

