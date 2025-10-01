Il mondo FQ

Il 16 maggio sarà la Giornata nazionale contro il body shaming: il Senato ha approvato il disegno di legge

Si chiamerà "giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone". Il colore simbolo sarà il fucsia, scelto "per rappresentare l’ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all’affermazione di se stessi"
D’ora in avanti, il 16 maggio sarà la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, il body shaming. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge. Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per maltrattamenti familiari decisa dalla Corte d’Appello di Venezia contro un padre accusato di aver verbalmente umiliato la figlia undicenne con frasi denigratorie.

Il colore simbolo di questa giornata celebrativa sarà il fucsia, scelto “per rappresentare l’ottimismo dinamico e l’evoluzione personale che porta all’affermazione di se stessi”. La giornata prevede iniziative “al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo”, per prevenire tali condotte volte “a offendere e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico”.

