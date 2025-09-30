Morto Raul Ramirez, portiere di 19 anni: fatale uno scontro di gioco, ha avuto due arresti cardiaci

Su un cross in area è stato spinto da un avversario e ha subito perso conoscenza dopo l'impatto con il terreno di gioco: a distanza di due giorni è deceduto in ospedale

Raul Ramirez, portiere di soli 19 anni del Colindres, è morto ieri – 29 settembre – dopo un colpo subìto nell’ultima partita di campionato. Il tragico evento è accaduto sabato scorso durante la gara contro il Revilla valida per la Terza Federazione, la prima lega dilettantistica della Spagna. Dopo un colpo ricevuto, il portiere è stato immediatamente trasportato in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Ma le cure degli ultimi giorni non sono servite: Ramirez è morto a causa di un trauma cranico che gli ha causato due arresti cardiorespiratori che si sono rivelati fatali nonostante le cure immediate. A dare comunicazione della morte è stata la Federazione spagnola. È il secondo caso in pochi giorni che riguarda un giovane calciatore deceduto per le conseguenze di un incidente avvenuto in campo dopo quello di Billy Vigar, l’ex Arsenal morto in Inghilterra, anche se le dinamiche delle due tragedie sono differenti.

Raul Ramirez era in campo sabato contro il Revilla, una squadra dilettantistica, e al 60′ è stato protagonista dell’incidente fatale. Su un cross in area è uscito alla ricerca del pallone, ma è stato spinto da un avversario: l’impatto con il terreno di gioco è stato violentissimo e ha subito perso conoscenza. Il diciannovenne è andato in arresto cardiaco, come riporta Cadena Ser Cantabria, e la partita è stata sospesa immediatamente per permettere le cure immediate: il suo allenatore Rafa de Peña, esperto in rianimazione cardiopolmonare, lo ha immediatamente soccorso in attesa dell’ambulanza che lo ha trasportato immediatamente all’ospedale Marqués de Valdecilla di Santander, dove poi è morto dopo due giorni.

Secondo la stampa spagnola Ramirez ha avuto due arresti cardiaci: uno un campo e l’altro mentre era sull’ambulanza prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Il presidente della Federazione calcistica della Cantabria, José Ángel Peláez, ha comunicato la “morte cerebrale” del giovane portiere intorno alle ore 12 di lunedì 29 settembre. Tutto il mondo del calcio spagnolo ha mostrato vicinanza alla famiglia dopo il tragico accaduto.