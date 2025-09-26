È morto a 21 anni Billy Vigar, calciatore del Chichester. L’attaccante -. cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal – aveva riportato una “grave lesione cerebrale” nella partita di Isthmian League (la settima divisione inglese) che si stava giocando sabato sul campo del Wingate & Finchley. Cadendo, Vigar ha sbattuto la testa contro un muretto di cemento presente a bordocampo e ha subito perso i sensi. Un incidente grave al punto che i presenti in campo hanno da subito percepito la situazione e il match è stato sospeso dopo appena 13 minuti.

Trasportato con rapidità in ospedale, Vigar era stato da subito indotto in coma farmacologico e martedì si era sottoposto a un intervento chirurgico. La lesione però si è rivelata troppo grave ed è deceduto nella mattinata di giovedì. “Billy era stimato e amato da tutti. La sua famiglia è devastata dal fatto che la sua morta sia avvenuta mentre praticava lo sport che amava”, ha scritto in una nota il Chichester annunciando anche che il prossimo match, quello in casa con il Lewes previsto per sabato 27 settembre è stato rinviato.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, però, sotto il post social della FA si possono leggere diversi commenti di tifosi e appassionati, tutti all’unisono sul tema sicurezza sui campi dilettantistici inglesi: “Quando toglierete quei muretti?”, scrive qualcuno. “Quanti altri incidenti serviranno per cambiare?”, scrivono altri. C’è anche chi suggerisce quantomeno l’inserimento di alcune protezioni e di distanziare maggiormente i muretti dal terreno di gioco. In tanti fanno riferimento all’incidente che aveva coinvolto Alex Fletcher, giocatore che nel 2022 aveva sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario e si era salvato dopo esser stato in condizioni gravissime.

Chi era Billy Vigar, cresciuto nell’Arsenal

Classe 2003 (22 anni da compiere il 22 ottobre), Billy Vigar era entrato a far parte dell’Academy dell’Arsenal a dicembre 2017 all’età di 14 anni, prima di firmare il primo contratto da professionista a luglio 2022. Aveva giocato in prestito nell’Under 21 del Derby County, successivamente si era trasferito all’Eastbourne Borough e, infine, all’Hastings United che lo aveva tesserato a luglio 2024 a prametro zero. Quest’anno aveva firmato per il Chichester, in settima divisione inglese.