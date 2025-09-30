“Ho ribadito in tutti i modi, anche alla portavoce della Flotilla – ha aggiunto -, che è rischioso tentare di forzare il blocco navale. Noi sconsigliamo fin dall’inizio di andare oltre lo sbarramento israeliano, perché è rischioso”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino per l’arrivo del volo umanitario con un gruppo di sette bambini di Gaza bisognosi di cure.

“Abbiamo detto che la marina militare non può seguire la Flotilla oltre il blocco israeliano. Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri marinai”, ha aggiunto sottolineando che “fin dal giorno in cui si parlava della partenza della Flotilla, abbiamo allertato la nostra ambasciata e il nostro consolato a Tel Aviv e Gerusalemme”. “Qualora dovessero essere fermati o arrestati gli italiani saranno tutti assistiti e faremo in modo che possano rientrare il prima possibile in Italia – ha proseguito – Hanno ancora tempo per cambiare idea e depositari i beni alimentari in altre parti del Mediterraneo”.