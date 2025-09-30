“A Gaza c’è un genocidio in corso, ben venga il tentativo di riappacifazione, delineare un percorso articolato, rispetto alla prospettiva di Netanyahu di completare il lavoro adesso si apre uno spiraglio, ma dobbiamo stare attenti e mi auguro si possa discutere più a fondo alcuni aspetti di questa proposta di pace. Lo spirito complessivo è condivisibile”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo al convegno ‘A 50 anni dalla conferenza di Helsinki’, commentando il piano Trump per Gaza. Con i giornalisti, il presidente 5 Stelle sottolinea però le criticità del piano. “Alcuni passaggi vanno rimarcati: innanzitutto bisogna vedere con chiarezza che il tutto prelude al riconoscimento di uno Stato palestinese; in secondo luogo bisogna integrare in questo piano anche il riconoscimento della illegittimità delle occupazioni abusive in Cisgiordania che è un problema assolutamente da risolvere; terzo, mi sembra critico l’aspetto di una sicurezza interna affidata nel medio termine all’esercito israeliano. Credo ci saranno tensioni rispetto ad un esercito responsabile di un genocidio destinato a riconoscere sicurezza interna anche per un periodo transitorio”. Poi “in prospettiva – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – suggerisco anche di insediare un comitato internazionale etico perché possa garantire che la ricostruzione avvenga non creando una nuova Dubai, ma rispettando quelle che sono l’identità, le radici della popolazione palestinese fortemente sofferente – e conclude. – però ci sono anche tantissimi punti assolutamente fortemente positivi”.

Sulla Global Sumud Flotilla, il leader dei pentastellati afferma che “hanno fatto scelte ben precise ed hanno le idee ben chiare. Il diritto internazionale è dalla loro parte. Il blocco israeliano è assolutamente illegittimo, volere impedire accesso ad acque palestinesi è illegittimo. Ma ovviamente, suggerisco anche io di non mettere a rischio l’incolumità nel caso in cui si troveranno, come immaginiamo tutti, un blocco davanti navale davanti. Ma loro da questo punto di vista hanno le idee ben chiare”.