Il liceo scientifico Cavour di Roma è stato occupato dalle studentesse e dagli studenti in solidarietà con la popolazione palestinese e con la richiesta di protezione per la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. “Vogliamo continuare a bloccare tutto fin quando la Palestina non sarà libera e verrà data protezione internazionale alla spedizione umanitaria” ha dichiarato all’ASNA Damiano Fusa’, studente e attivista di OSA.