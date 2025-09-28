Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). In valle d'Aosta impossibile il confronto perché alla precedente tornata si votava su due giornate

In calo l’affluenza nelle Marche, in aumento in valle d’Aosta dove però alla precedente tornata si votava su due giornate. Alle 12 aveva votato il 10,84% dei marchigiani: quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto. In Valle d’Aosta si è invece espresso, alle 12, il 21,68% degli aventi diritto, mentre per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha votato il 19,06% (5.448 votanti su 28.590). I seggi chiuderanno alle 23 e domani è previsto lo spoglio. Nel 2020, quando si votava su due giornate, alle 12 aveva votato il 17,6% alle Regionali e il 16,6% alle Comunali di Aosta.

Il voto è il primo banco di prova per misurare il termometro politico autunnale, anche a livello nazionale. Il test più rilevante è quello delle Marche. Sei i candidati in lizza, ma la vera sfida è tra il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia e fedelissimo della premier Giorgia Meloni, e lo sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro che ha raccolto intorno a sé il campo largo del centrosinistra comprendente il Movimento 5 stelle. Acquaroli è di Macerata, Ricci di Pesaro.

Acquaroli nel 2020 strappò la Regione al centrosinistra dopo un quarto di secolo. Il candidato di centrodestra cinque anni fa ottenne il 49,1% dei voti, superando di oltre 87mila preferenze il candidato dem, Maurizio Mangialardi. Oggi può contare sugli anni da governatore e sul traino dell’esecutivo nazionale. La sua campagna si è basata sulla rivendicazione di aver “risanato” la Regione, soprattutto in campo sanitario e infrastrutturale, grazie al coordinamento con Roma.

Dall’altra parte, Ricci, ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare, prova a capitalizzare il malcontento su servizi pubblici e sanità, presentandosi come l’uomo del rilancio. La vera novità rispetto al 2020 è l’ampia alleanza che lo sostiene: la coalizione progressista si è compattata con l’obiettivo di evitare la dispersione dei voti di opposizione, all’insegna di “Un Cambio di Marche” che punta a rilanciare la Regione per l’economia, le infrastrutture e, appunto, la sanità.